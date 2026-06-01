2 haftadır alınmayan çöpler tepki çekti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yalıntaş Mahallesi'nde yaklaşık 2 haftadır alınmadığı belirtilen çöpler mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Taşan çöp konteynerlerinin etrafında biriken atıklar çevrede kötü koku ve görüntü kirliliği oluşturdu.

Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne isyan eden mahalle sakinleri, özellikle sıcak havaların etkisiyle çöplerden yayılan kokunun günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, uzun süredir çöp toplama hizmetinin yapılmadığını öne sürdü. Konteynerlerin çevresine saçılan atıkların hem çevre sağlığını tehdit ettiğini hem de sokak hayvanlarını bölgeye çektiğini ifade eden vatandaşlar, çözüm bulunmasını talep etti. - BURSA