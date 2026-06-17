Türkiye'de çok ender görülen sarı gagalı leylek, Kırklareli yakınlarından geçen Şeytan Deresinde kayıt altına alındı.
Normal şartlarda göç eden kuşlar arasında yer almayan sarı gagalı leylekler, genellikle Afrika ve Hindistan'da yaşamlarını sürdürüyor. Ancak bu tür, göç eden beyaz leylek sürülerine katılarak nadiren de olsa ülkemize gelebiliyor. Türkiye'de daha önce sadece 3 kez görüntülenen sarı gagalı leylek, bu kez beyaz leylek sürüsünün dinlendiği sırada, sürünün içinde dron ile kayda alındı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › Çevre › Nadir Görülen Sarı Gagalı Leylek Kayıt Altına Alındı - Son Dakika
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