Başka bir gezegen değil Türkiye'nin başkenti! Tam 10 milyon yıllık - Son Dakika
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Başka bir gezegen değil Türkiye'nin başkenti! Tam 10 milyon yıllık

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Başka bir gezegen değil Türkiye\'nin başkenti! Tam 10 milyon yıllık
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Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki yaklaşık 10 milyon yıllık Gökkuşağı Tepeleri ile 200’e yakın kuş türüne ev sahipliği yapan Kuş Cenneti, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde halk arasında 'Gökkuşağı Tepeleri' olarak bilinen Kız Tepesi Tabiat Anıtı, yaklaşık 10 milyon yıllık geçmişi ve farklı renklerdeki toprak yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Doğal oluşumlarıyla dikkat çeken tepeler, özellikle bölgeyi ziyaret eden turistlerin fotoğraf çektirmek ve doğal güzellikleri yakından görmek için uğradığı noktalar arasında yer alıyor. Renkli toprak tabakalarının oluşturduğu görüntüsüyle dikkat çeken Gökkuşağı Tepeleri, Nallıhan'ın öne çıkan doğal güzellikleri arasında bulunuyor.

Başka bir gezegen değil Türkiye'nin başkenti! Tam 10 milyon yıllık

Gökkuşağı Tepeleri'nin yanı sıra ilçede bulunan Nallıhan Kuş Cenneti de zengin doğal yapısı ve kuş çeşitliliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Yaklaşık 200 kuş türüne ev sahipliği yapan Kuş Cenneti, Afrika'dan Avrupa'ya uzanan göç rotası üzerinde bulunuyor. Her yıl mart ayından itibaren bölgeye gelmeye başlayan göçmen kuşlar, suların yükselmesiyle birlikte Kuş Cenneti'ndeki sazlık, ağaçlık ve kayalık alanlarda yuva yapıyor.

Başka bir gezegen değil Türkiye'nin başkenti! Tam 10 milyon yıllık

"BAŞKA BİR GEZEGENDEYMİŞ GİBİ HİSSEDİYORSUNUZ"

Gökkuşağı Tepeleri'ni ilk kez sosyal medya üzerinden gördüğünü belirten Raysa Deaconu, "Kanada'da yaşıyorum ve buraya ilk kez geliyorum. Burayı kız kardeşimle birlikte sosyal medya aracılığıyla gördük. Gökkuşağı Tepeleri görmek istediğimiz bir yerdi. Bence çok değerli, dünyada eşsiz ve başka bir gezegendeymiş gibi hissediyorsunuz. Dünyada yapayalnızmış gibi hissediyorsunuz. Burası o kadar güzel ki gözlerime inanamıyorum. Herkesin gelip doğanın güzelliğine tanıklık etmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Başka bir gezegen değil Türkiye'nin başkenti! Tam 10 milyon yıllık

"HERKESİN BURAYI ZİYARET ETMESİNİ TAVSİYE EDERİM"

Gökkuşağı Tepeleri'nin eteklerinde yer alan Kuş Cenneti'nin doğal güzelliklerinin dikkat çekici olduğunu aktaran Yasin Koç, "Doğa gezilerini seviyoruz. Burası da kuş cenneti olduğu için çeşitliliklerini görmek istedik ama ne yazık ki kuşlar uçup, gitmişler. Şu an göç mevsimindeler, görebildiğimiz kuşlar da oldu tabii ki. Özellikle Gökkuşağı Tepeleri'nin etekleri bizim çok dikkatimizi çekti. Bayağı güzel bir oluşum. Herkesin burayı ziyaret etmesini tavsiye ederim" dedi.

Başka bir gezegen değil Türkiye'nin başkenti! Tam 10 milyon yıllık
Başka bir gezegen değil Türkiye'nin başkenti! Tam 10 milyon yıllık
Kaynak: İHA
NallıhanTurizmYaşamÇevreDoğaSon Dakika

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