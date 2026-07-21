Nazik Gölü\'nde Nadir Kaşıkçı Kuşları Görüntülendi

Bitlis'in Ahlat ilçesi sınırlarında yer alan Nazik Gölü, nadir görülen bir kuş türüne ev sahipliği yaptı.

Doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu tarafından gölün Dilburnu Köyü kıyısındaki sığ sularda görüntülenen kaşıkçı kuşları, doğa ve kuş gözlemcilerini heyecanlandırdı. Doğal güzellikleri ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken Nazik Gölü'nde ilk kez gözlemlendiği belirtilen kaşıkçı kuşları (Platalea leucorodia), beslenirken objektiflere yansıdı. Şerefoğlu'nun kaydettiği görüntülerde, kuşların sığ sularda yiyecek aradığı anlar dikkat çekti.

Adını, ucunda yer alan düz ve kaşık biçimindeki büyük siyah-sarı gagasından alan kaşıkçı kuşları, tamamen beyaz tüyleri ve zarif görünümleriyle tanınıyor. Sulak alan ekosistemlerinin önemli türlerinden biri olan bu kuşlar, suda yürürken gagalarını iki yana sallayarak küçük balıklar, böcekler, kabuklular ve larvalarla besleniyor. Uzmanlar, kaşıkçı kuşlarının bir bölgede görülmesinin o alanın ekolojik açıdan sağlıklı ve canlı bir sulak alan yapısına sahip olduğunun önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtiyor. Nazik Gölü'nde görüntülenmeleri ise gölün kuş çeşitliliği açısından taşıdığı değeri bir kez daha ortaya koydu.

Doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu, doğa fotoğrafçılığı çalışmaları sırasında kaşıkçı kuşlarıyla karşılaşmanın kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu belirterek, "Nazik Gölü'nün Dilburnu kıyısındaki sığ sularda beslenen bu kuşları görüntülemek benim için çok özel bir deneyim oldu. Bölgede ilk kez rastladığım bu türü kayıt altına almak mutluluk verici. Nazik Gölü, her geçen gün farklı canlı türleriyle doğaseverleri şaşırtmaya devam ediyor" dedi. - BİTLİS