Nazilli Belediyesi Eylül\'de 25 noktada yol yenileme çalışması yapacak

Nazilli Belediyesi, kent genelinde sürdürülecek asfalt kaplama ve parke taşı döşeme çalışmalarına ilişkin Eylül ayı yol yenileme çalışma takvimini kamuoyuyla paylaştı. Program kapsamında toplam 25 noktada eş zamanlı çalışma yürütülecek.

Açıklanan takvime göre parke taşı döşeme çalışmaları Yıldıztepe, Şirinevler, Cumhuriyet ve Dumlupınar mahallelerinde; asfalt kaplama çalışmaları ise Yeni Mahalle ve Zafer Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

Eylül ayı programı kapsamında Yıldıztepe Mahallesi'nde 5/1 ve 1476 Sokak, Şirinevler Mahallesi'nde 270, 272, 274, 859, 853 ve 861 Sokak, Cumhuriyet Mahallesi'nde 228/1, 228, 187/1, 278, 290 ve 211 Sokak, Dumlupınar Mahallesi'nde ise 355 ve 361 Sokak parke taşı döşeme çalışmalarıyla yenilenecek.

Asfalt kaplama yol çalışmaları kapsamında Yeni Mahalle'de 161, 153, 78, 78/1, 153, 76, 68 ve 151 Sokak çalışma programına alındı. Zafer Mahallesi'nde ise 77/1 Sokakta asfalt kaplama çalışması gerçekleştirilecek.

Nazilli Belediyesi, çalışmaların belirlenen program doğrultusunda ekiplerin koordineli çalışmasıyla sürdürüleceğini belirterek, çalışma yapılan bölgelerde vatandaşların trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmelerini istedi.

Kent genelinde yol yenileme çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Nazilli'mizin ihtiyaçlarını belirleyerek çalışmalarımızı planlı ve programlı şekilde sürdürüyoruz. Eylül ayında 25 farklı noktada ekiplerimiz sahada olacak. Hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlaması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.