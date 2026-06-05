Nazilli Belediyesi\'nden kaldırım işgallerine denetim

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kaldırımları ve kamusal alanları daha güvenli ve rahat kullanabilmesi amacıyla ilçe genelinde denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent düzenini korumak ve vatandaşların ortak kullanım alanlarından eşit şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde yaya güvenliği ve erişilebilirliğini olumsuz etkileyen unsurlara yönelik kontroller artırıldı.

Gerçekleştirilen denetimlerde, yaya geçişlerini engelleyen ve kamusal alanların kullanımını kısıtlayan duba, çeşitli materyaller ve benzeri unsurlar kaldırıldı. Özellikle araç park yerlerini kişisel kullanıma ayırmak amacıyla kamuya açık alanlara bırakılan materyallere yönelik çalışma yapan ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek denetimlerini yoğunlaştırdı.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, kamusal alanların tüm vatandaşların ortak kullanımında olduğunu belirterek, "Kaldırımlar yayalarındır. Vatandaşlarımızın güvenli ve rahat bir şekilde hareket edebilmesi için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Kamuya ait alanların kişisel kullanım amacıyla işgal edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Daha düzenli, erişilebilir ve yaşanabilir bir Nazilli için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Vatandaşların huzuru ve kent düzeninin korunması amacıyla sürdürülen denetimlerin ilçe genelinde devam edeceği bildirildi. - AYDIN