Nesli tükenme tehlikesindeki ormanın hayaleti vaşak, Çankırı'da fotokapanlara takıldı - Son Dakika
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Nesli tükenme tehlikesindeki ormanın hayaleti vaşak, Çankırı'da fotokapanlara takıldı

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Nesli tükenme tehlikesindeki ormanın hayaleti vaşak, Çankırı\'da fotokapanlara takıldı
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Çankırı'da fotokapanlar, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşağı kaydetti. Dünya çapında korunan ve 'ormanın hayaleti' denilen vaşağın ormanda yürüdüğü anlar görüntülere yansıdı.

Çankırı'da, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için dünya genelinde koruma altında olan vaşak fotokapan kameralarına yakalandı.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye'de nadir görülen türlerden biri olan ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşak, fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde, vaşağın ormanda yürüdüğü görülüyor.

Kaynak: İHA
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