Nesli Tükenmekte Olan Su Samuru Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nesli Tükenmekte Olan Su Samuru Görüntülendi

Nesli Tükenmekte Olan Su Samuru Görüntülendi
22.05.2026 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da bir su samuru, Kura Nehri'nde balık yerken amatör kamera ile kaydedildi.

Nesli tükenmekte olan su samuru, Ardahan'da balık yerken amatör kamera tarafından görüntülendi

Ardahan'da su samuru şehir merkezinden geçen Kura Nehri'nde balık yerken görüntülendi. Kura Nehri'nin tarihi Halilefendi Köprüsü mevkisinde gündüz vakti bir vatandaş, nehir üzerinde bir su samurunun balık yediğini görüp o anları cep telefonuyla kayda almaya başladı.

Ürkek tavırları nedeniyle zor gözlemleniyor

Mustelidae (Sansargiller) ailesinin yarı-sucul üyelerinden olan su samurunun, boy uzunluğu 80 santimetre, kuyruk uzunluğu 45 santimetreye kadar çıkabiliyor. Parmak araları perdeli olduğundan iyi bir yüzücüdür. Su samurları, Noktürnal (Gececil) bir tür ve oldukça ürkek olduklarından doğada doğrudan gözlemlemek oldukça zor. Yaşamlarını sürdürebilmeleri kolay olmayan su samurlarının yaşam süreleri yaklaşık 12-18 yıl kadar olsa da bu türlerin 4 yaşına kadar gelebilmelerinin büyük bir şans olduğu biliniyor. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Dünya, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Nesli Tükenmekte Olan Su Samuru Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Milli Takımı’ndan ABD Büyükelçiliği’ne vize başvurusu İran Milli Takımı'ndan ABD Büyükelçiliği'ne vize başvurusu
Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu o anlar kamerada Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu; o anlar kamerada
8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul’da başladı 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul'da başladı
Tarsus’ta yolcu otobüsü alev aldı Tarsus'ta yolcu otobüsü alev aldı
Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
Evinde rahatsızlanan 37 yaşındaki beyin cerrahı kurtarılamadı Evinde rahatsızlanan 37 yaşındaki beyin cerrahı kurtarılamadı

09:30
Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı Jesus’tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri
Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı! Jesus'tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri
09:17
Bilgi Üniversitesi kapatıldı Binlerce öğrenci Mimar Sinan’da eğitime devam edecek
Bilgi Üniversitesi kapatıldı! Binlerce öğrenci Mimar Sinan'da eğitime devam edecek
08:49
Bakan Şimşek, “mutlak butlan“ kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi’ni olağanüstü topladı
Bakan Şimşek, "mutlak butlan" kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi'ni olağanüstü topladı
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
07:36
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
07:36
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 09:40:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Nesli Tükenmekte Olan Su Samuru Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.