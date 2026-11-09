Niğde'de yaban elması olarak bilinen alıç, Bozköy'de sirke ve meyve suyuna dönüşüyor - Son Dakika
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Niğde'de yaban elması olarak bilinen alıç, Bozköy'de sirke ve meyve suyuna dönüşüyor

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Niğde\'de yaban elması olarak bilinen alıç, Bozköy\'de sirke ve meyve suyuna dönüşüyor
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Niğde\'de yaban elması olarak bilinen alıç, Bozköy\'de sirke ve meyve suyuna dönüşüyor
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Niğde'nin dağlık alanları ve vadilerinde doğal yetişen alıç, sonbaharda olgunlaşınca yöre halkı tarafından toplanıyor. Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde toplanan meyveler evlerde sirke ve katkısız meyve suyuna dönüştürülürken hasat yöre ekonomisine katkı sağlıyor.

Niğde'nin dağlık alanlarında ve vadilerinde doğal ortamda yetişen alıç ağaçları, sonbaharın gelişiyle birlikte yöre halkına lezzet sunuyor.

Halk arasında "yaban elması" olarak bilinen alıç, tamamen doğal, katkısız ve kendiliğinden yetişmesiyle hem yöre halkının hem de doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Tatlı-mayhoş aroması ile bilinen bu mevsimde de en olgun ve lezzetli haline ulaşan meyveleri toplamak isteyen vatandaşlar, alıç ağaçlarının altında hummalı bir çalışma yürütüyor. Sonbahara özgü meyvelerden biri olan alıç, hem taze olarak tüketiliyor hem de meyve suyu ve sirke yapımında değerlendiriliyor.

Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde alıç toplayan vatandaşlar, dağlardan topladıkları alıçları evlerinde özenle işliyor. Toplanan meyveler kimi evlerde geleneksel yöntemlerle sirkeye dönüştürülüyor, kimi evlerde ise meyve suyu yapımında kullanılıyor.

Dolaşımı düzenleyici, kalp kasını güçlendirici ve tansiyonu dengeleyici özellikleriyle bilinen alıç, sadece lezzetli bir meyve olarak değil, aynı zamanda bir şifa kaynağı olarak da görülüyor.

Merve Tekeli topladığı alıçlardan çocukları için meyve suyu yaptığını anlattı. Tekeli; "Çocuklar meyveyi çok seviyor. Ben de topladığım alıçları kaynatıp süzüyorum, içine şeker ya da katkı koymadan doğal meyve suyu hazırlıyorum. Soğuk kış günlerinde içiyoruz, hastalıklara karşı koruyor. Hem doğal hem bizim emeğimiz" dedi.

Bölgede her yıl geleneksel olarak yapılan alıç hasadı, hem yöre ekonomisine katkı sağlıyor hem de doğal ürünlerin sofralara ulaşmasına imkan tanıyor.

Kaynak: İHA
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