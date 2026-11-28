Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde gerçekleştirilen panelde, kuraklığın tarımsal üretim üzerindeki etkileri, su kaynaklarının verimli biçimde kullanımı ve iklim değişikliğine uyum amacıyla geliştirilebilecek üretim yöntemleri masaya yatırıldı.

'İklim Krizi ve Kuraklıkla Mücadelede Sürdürülebilir Tarım' başlıklı panel, ÜNİDES, Genetik Kaynaklar Kulübü ve Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi iş birliğiyle fakülte amfisinde gerçekleştirildi. Panelin moderatörlüğünü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu üstlenirken, Prof. Dr. Mustafa Avcı, Prof. Dr. Kenan Kılıç ve Doç. Dr. Burak Şen sunum yaptı. 'Su Sıkıntısı ve Kışlık Yem Bitkileri' başlıklı sunumunda tarımsal üretimde su yetersizliğine değinen Prof. Dr. Mustafa Avcı, silajlık soya ve mısır üretimini ele aldı. Avcı, soyanın yoncaya alternatif olup olamayacağını değerlendirerek yem bitkisi seçiminde bölgenin iklim şartlarının ve su kaynaklarının gözetilmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Kenan Kılıç da 'Sürdürülebilir Tarım' başlıklı sunumunda toprağın işlenmesi ve arazi kullanımında karşılaşılan sorunlara değindi. Kılıç, tarım arazilerinin planlı kullanılması, toprak sağlığının korunması ve su kaynaklarının gelecek nesillerin ihtiyaçları gözetilerek yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

"Düzensiz yağışlar verim ve kaliteyi etkileyebilir"

Doç. Dr. Burak Şen, 'İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri' başlıklı sunumunda sıcaklık artışını, yağış düzenindeki değişimleri, kuraklığı ve aşırı hava olaylarını Türkiye'den ve dünyadan verilerle ele aldı. Şen, artan sıcaklıklar ile düzensiz yağışların bitkisel üretimde verim ve kalite kayıplarına neden olabileceğini belirterek tarımsal üretimde iklim değişikliğine uyum sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Panelin sonunda konuşmacılar katılımcıların sorularını yanıtlarken Çamardı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Furüzan Kunt da soru-cevap bölümünde değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlik, konuşmacılara, organizasyonun düzenlenmesine katkı sağlayan Genetik Kaynaklar Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ayhan Ceyhan'a ve kulüp görevlilerine plaket takdim edilmesiyle tamamlandı.