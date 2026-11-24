Niğde Valiliği 24 Kasım Salı günü kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşları uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde Valiliği, 24 Kasım Salı günü il genelinde yer yer kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Öğle saatlerinden itibaren etkili olup 21.00'a kadar sürmesi beklenen yağışın sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi.
Niğde Valiliği; 24 Kasım Salı günü il genelinde yer yer kuvvetli sağanak beklendiğini duyurarak vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmelerine dayanan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği sağanak yağışın saat 21.00'a kadar süreceğinin tahmin edildiği ifade edildi. Valilik; kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İHA
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