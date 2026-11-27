Tokat'ta bir su samurunun güvercinleri avlamak için harekete geçtiği anlar, bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Tokat'ın Niksar ilçesinden geçen Çanakçı Deresi'nde bir su samurunun, su yüzeyinde bulunan güvercinleri fark ederek aniden harekete geçtiği ve avlanmak için hamle yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bölgede 15 yıldır güvercin beslediğini belirten Ahmet Elmalı, daha önce kediler nedeniyle güvercinlerini korumakta zorlandıklarını, şimdi ise su samurlarının ortaya çıktığını ifade etti. Elmalı, su samurlarının son dönemde çoğaldığını belirterek, "Kedilerden muzdariptik, şimdi de su samurları ortaya çıktı. Tabii ki canları sağ olsun, herkes nasibini yiyecek. Güvercinlere hamle yaptığı anları videoya çektim, çok heyecanlıydı. Son zamanlarda burada su samurları çoğaldı. Kurbağaları, balıkları yiyorlar. Güvercinleri de yakaladığını görünce şaşırdık. Su samuru güvercin yakalar mı diye düşündük. Burada adeta kurt gibi avlandı" dedi.

Niksar şehir merkezinde kaydedilen görüntüler, yaban hayatının kent yaşamı içerisindeki varlığını bir kez daha gözler önüne serdi.