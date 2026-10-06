Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, Kayapa\'daki katı atık tesisinin yerini yanlış buldu

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sanayicilerle bir araya geldiği toplantıda Kayapa-Kuruçeşme Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisi'nin yeri, çevre ve trafikte oluşturacağı sorunları aktardı. Katı atık tesisinin yerinin yanlış olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, "'Şehri daha güzel nasıl yaparız?' diye geldik. Ancak karşı görüş vermemize rağmen çöp tesisi kuruluyor" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Belediye Başkan Yardımcıları, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzenlenen toplantıda ilçedeki sanayi bölgelerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy ve Bölge Müdürü Mukaddes Şanlı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda sanayi bölgelerinin ihtiyaçları ve sorunları konuşuldu. Toplantıda yapılması planlanan Kayapa-Kuruçeşme Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisi, trafik ve çevre kirliliği konuları da gündeme geldi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Kayapa'nın ulaşımda yaşadığı sorunlarına dikkat çekerek, kurulması planlanan katı atık tesisinin getireceği ilave araç yükünden bahsetti. Yapılmak istenen tesisin yerinin yanlış olduğunu savunan Başkan Şadi Özdemir, "Biz orada yapılmasını istemiyoruz. Yüksek sesle bağırıyoruz. Bu durumu hukuka da taşıdık. Orada yapılması tamamen yanlış" diye konuştu.

Katı atık tesisinin belediye üzerinde getireceği çevresel yüke de değinen Başkan Şadi Özdemir, buradaki araç trafiğinin de artacağını belirterek, "Belediye olarak bütün kirlilikleri ortadan kaldıramayız. Biz kimseyle kavga etmeye gelmedik. 'Şehri daha güzel nasıl yaparız?' diye geldik. Ancak karşı görüş vermemize rağmen çöp tesisi kuruluyor. Bizim onayımız olmamasına rağmen taş ocağı, maden ocağı için izin veriliyor. İlçe belediyesinin yetkileri o kadar minimize edilmiş ki kıpırdayamıyorsunuz. İlçe belediyelerinin yetkilerinin yükselmesi gerekiyor" diye konuştu.

İlçede taş ocağı kapasite artışı, İnegazi'de çimento fabrikası yapımı gibi girişimlerin bulunduğunu hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, "Nilüfer riskli bir alanda. Katı atık tesisi ile ilgili de 'TEKNOSAB'da olsun. Ürettiği enerji de orada kullanılsın' dedik. OSB kanunlarına aykırı deniyor. Oralar kurmanın şöyle bir yararı var. Atıklar 5-6 ilçeden gelecek. Bunların hepsi çevre yolundan oraya bırakılacak. Böylece şehir trafiğini perişan etmeyecek" dedi.

Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, toplantının bölgelerinde olmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, sorunların çözümü noktasında herkesle diyaloga açık olduklarını kaydetti. Bölgeden geçen ağır taşıt sayısı ve çöp tesisinin getireceği kamyon trafiğine dikkat çeken Toy, "Buradan yaklaşık 3 bin araç geçiyor. Bu çöplüğün yapılması ile birlikte herhalde bin araç daha geçmeye başlayacak. Toplam araç sayısı 4 bine ulaşacak. Bu yol kilitlenmeye başladı. İlerde daha kaotik bir hal alacak" diye konuştu.

Program kapsamında Kayapa OSB Müdürü Mukaddes Şanlı bir sunumla bölge hakkında genel bilgi verdi.