Nilüfer Belediyesi, 3 bin 600 metrekare alan üzerindeki 3 kaçak yapıyı yıktı

Nilüfer Belediyesi'nin kaçak yapılarla mücadelesi kapsamında Alaaddinbey, Demirci ve Yaylacık mahallelerinde imara aykırı olduğu tespit edilen 3 bin 600 metrekare alan üzerine kurulu 3 yapı yıkılarak, kullanılamaz hale getirildi.

Nilüfer Belediyesi'nin kent estetiğini bozan ve tarım alanları üzerine ruhsatsız şekilde inşa edilen yapılarla mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Ekiplerin saha çalışmalarının yanı sıra vatandaş ihbarlarının da değerlendirildiği çalışmalarda Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri, yasal süreçleri tamamlanan 3 kaçak yapı için yıkım işlemi uyguladı.

İlk olarak Alaaddinbey Mahallesi'ne giden ekipler, burada tarım alanları üzerine inşa edilmiş bin 200 metrekarelik kaçak binanın yıkımını gerçekleştirdi. Daha sonra Demirci Mahallesi'ne geçen yıkım ekipleri, imara aykırı ve ruhsatsız 2 bin 200 metrekarelik kaçak fabrikayı yıktı. Son olarak Yaylacık Mahallesi'nde tespit edilen 200 metrekarelik yapının yıkımı yapıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ve sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu çalışmalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.