Nilüfer Belediyesi Akçalar, Tahtalı ve Yaylacık\'ta dört kaçak yapıyı yıktı

Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında Akçalar, Tahtalı ve Yaylacık mahallelerinde dört yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediyesi, kent genelinde kaçak yapılaşmaya karşı yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Belediye ekipleri, bu kapsamda son olarak Akçalar, Tahtalı ve Yaylacık mahallelerinde tespit edilen dört kaçak yapıya müdahale etti. Çalışmalarda toplam bin 550 metrekarelik alana kurulu üç yapı tamamen yıkılırken, bin 200 metrekarelik bir yapıda ise kısmi yıkım uygulandı.

Mahallelere göre yapılan çalışmalarda; Akçalar Mahallesi'nde aynı parsel üzerinde yer alan 500 ve 50 metrekarelik iki yapı ile Yaylacık Mahallesi'nde inşaatına yeni başlanan bin metrekarelik yapı tamamen yıkıldı. Ekipler, Tahtalı Mahallesi'ndeki bin 200 metrekarelik yapının yıkımını ise içerideki mallara zarar vermeden, kısmi olarak gerçekleştirdi.

Polis, zabıta ve sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu yıkımlar, herhangi bir aksilik yaşanmadan tamamlandı.