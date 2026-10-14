Nilüfer Belediyesi ekipleri Beşevler ve Üçevler\'de yolu kapatan engelleri kaldırdı

Nilüfer Belediyesi ekipleri, yaya, bisiklet ve engelli yollarını kapatan tabela, duba ve reklam panolarını sabah saatlerinde düzenlediği denetimle kaldırdı.

Nilüfer Belediyesi, ilçe sakinlerinin sokaklarda rahat ve güvenli şekilde yürüyebilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında; yaya, bisiklet ve engelli yolları ile araç trafiğini olumsuz etkileyen reklam tabelaları, saksı, duba ve kırlangıç tipi bayraklar toplandı.

Sabahın erken saatlerinde sahaya çıkan ekipler, Beşevler ve Üçevler mahallelerinde yaya hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde denetim gerçekleştirdi. Kaldırımlara ve geçiş güzergahlarına gelişigüzel bırakılan, yayaların ve özel ihtiyaç sahibi bireylerin erişimini zorlaştıran tüm engeller ekipler tarafından araçlara yüklendi.