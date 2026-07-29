Nilüfer Kent Konseyi’nden katı atık tesisine teknik ve bilimsel itiraz

Nilüfer Kent Konseyi, Kayapa ile Kuruçeşme arasında yapılması planlanan Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi'ne ilişkin teknik ve hukuki ihtirazlarını kamuoyuyla paylaştı. Düzenlenen basın toplantısında, projenin 10 yıl öncesinin verilerine dayandığı, bölgedeki mevcut nüfus artışının ve jeolojik risklerin göz ardı edildiği vurgulandı.

Nilüfer Kent Konseyi, Kayapa ile Kuruçeşme arasında yapılması planlanan Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi'ne ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Nilüfer Kent Konseyi'nde gerçekleşen basın toplantısına Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın, Yürütme Kurulu Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Okan Aydın ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Murat Yaşar, DOĞADER Başkanı Murat Demir ile Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Arzu Tan katıldı. Toplantıda ayrıca Kayapa Mahalle Muhtarı Ali İhsan Dengiz ile 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban da bölgeye katı atık tesisi istemediklerini dile getirdi.

"10 yıllık verilerle bugünün kentine müdahale edilemez"

Toplantının açılışında konuşan Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın, Haziran ayından bu yana sürecin bir oldu bittiye getirilerek Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nden hızla geçirildiğini ifade etti. Tesis için savunulan argümanların 2014-2015 yıllarına ait verilere dayandığına dikkat çeken Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 10-12 yılda bu bölgede ciddi bir nüfus değişimi yaşandı ve yerleşim yapısı tamamen farklılaştı. Kentin geleceğini onlarca yıl etkileyecek böylesi büyük bir yatırımın kamuoyunda açıkça münazara edilmesi kabul edilemez. Konuyu günlük siyasi münazaraların ötesinde, kentin ortak geleceği çerçevesinde ele almamız gerekiyor. Mahalle buluşmaları ve pazar yeri bilgilendirmeleriyle 1,5 ayda 5 bine yakın ıslak imzalı dilekçe topladık ve ilgili kurumlara teslim ettik. Yurttaşın bu konudaki endişesi ve tepkisi son derece somut."

"2020 raporunda ilk sıra Karacabey Muratlı'ydı"

Süreçle ilgili hazırlanan teknik rapordan detaylar aktaran Nilüfer Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Okan Aydın da, atık yönetimine karşı olmadıklarını ancak yürütülen yöntemin yanlış ve eksik olduğunu belirtti. 2014'ten bu yana süregelen kararların teknik analizlerini paylaşan Aydın, 2020 yılındaki yer seçim raporunda ilk sıranın Karacabey'in Muratlı bölgesi olduğunu hatırlatarak, "2015'teki veriler yetersiz görüldüğü için 2020'de Bursa Uludağ Üniversitesi akademisyenlerinin de yer aldığı yeni bir yer seçim raporu hazırlandı. O raporda ilk sırada Karacabey Muratlı yer alıyordu, Kayapa sıralamada dahi yoktu. Bugün ise 2020 raporu yok sayılarak 11 yıl öncesinin kararlarına dönülmek isteniyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu 31 kriterlik değerlendirme tablosundan yalnızca 5 kriter seçilerek kamuoyuna sunulması açık bir manipülasyondur. Ayrıca rüzgar yönü, koku riski ve lojistik aksları konusunda sunulan vaatlerin teknik bir altyapısı bulunmuyor" dedi.

"Zemin yer altı suları için risk taşıyor

Bölgenin jeolojik altyapısına dair teknik riskleri aktaran Nilüfer Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Jeoloji Yüksek Mühendisi Murat Yaşar ise planlanan alanın kireç taşı (karstik) yapıda olduğuna dikkat çekti. Zemin araştırmalarının yetersiz kaldığını vurgulayan Yaşar, "Proje alanı sünger gibi gözenekli bir yapıya sahip. 2016 yılında yapılan jeoteknik raporda 2 milyon metrekarelik alanda yalnızca 8 metre derinliğinde 5 sondaj yapılmış durumda. Bu derinlikte yeraltı suyuna rastlanmaması, orada su olmadığı anlamına gelmez. Karstik yapıda oluşabilecek bir sızıntı, bölgedeki yeraltı su kaynaklarına ve Çınarcık Barajı havzasına doğrudan karışma riski taşıyor. Yeterli sondajlar yapılmadan, yeraltı suyu gözlem kuyuları açıp takip edilmeden 'biz yaptık oldu' mantığıyla hareket edilmesi telafisi imkansız sonuçlar doğurabilir" diye konuştu.

Toplantıda söz alan DOĞADER Başkanı Murat Demir, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Arzu Tan, Kayapa Mahalle Muhtarı Ali İhsan Dengiz ile 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban da böyle bir tesisin kurulmasını istemediklerini dile getirdiler.