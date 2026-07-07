NINOVA Gemi Kurtarma Operasyonu Başladı - Son Dakika
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NINOVA Gemi Kurtarma Operasyonu Başladı

NINOVA Gemi Kurtarma Operasyonu Başladı
07.07.2026 12:55
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Karasu'da karaya oturan NINOVA gemisinin yük boşaltma işlemleri için çalışmalar başladı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta olumsuz hava şartları nedeniyle karaya oturan Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları çerçevesinde yük boşaltma işlemine başlandı. Yürütülen operasyonda, gemideki bin 775 ton yükün nakliye gemisiyle Karasu Limanı'na taşınması planlanıyor.

Karasu sahilinde yaklaşık iki aydır karaya oturmuş vaziyette bulunan 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisini kurtarmak için hazırlanan plan doğrultusunda çalışmalara başlandı. NINOVA'ya çıkan ekiplerin kontrollerini tamamlamasının ardından geminin hangar kapakları açıldı. Yük tahliyesini gerçekleştirmek amacıyla 300 ton yük taşıma kapasitesine sahip "Bahri Reis - III" isimli nakliye gemisi NINOVA'ya yanaştı. Gemide kurulan seyyar vinç vasıtasıyla, birer tonluk korumalı paketler içerisindeki amonyum sülfat (toz gübre), yanaşan nakliye gemisine yüklenmeye başlandı. Gemide bulunan toplam bin 775 ton yükün, gerçekleştirilecek altı seferle Karasu Limanı'na taşınması hedefleniyor. Yük boşaltma ve taşıma işlemlerinin sorunsuz tamamlanmasının ardından geminin yüzer hale getirilmesi planlanıyor. Son aşamada ise dalgıçların yapacağı su altı kontrollerinde herhangi bir hasar tespit edilmemesi durumunda dev gemi açığa çekilecek.

Mürettebat vargele sistemiyle kurtarılmıştı

Kamerun bandıralı NINOVA isimli kuru yük gemisi, 1 Mayıs'ta Karadeniz'de yaşanan şiddetli hava muhalefeti sebebiyle sürüklenerek Karasu sahilinde karaya oturmuştu. Gemide mahsur kalan 1'i Türk, 7'si Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 8 kişilik mürettebat, Sahil Güvenlik ve kurtarma ekiplerinin vargele sistemiyle düzenlediği operasyonla tahliye edilmişti. Kurtarma planı kapsamında daha önce dalgıçlar tarafından üç kez inceleme dalışı gerçekleştirilmiş ve 8 Mayıs'ta denize muhtemel bir sızıntının önlenmesi amacıyla geminin çevresine koruyucu yüzer bariyer çekilmişti. Çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için yürütülen kirleticilerden arındırma çalışmaları dahilinde, geminin deposundaki yağ, yakıt ve sintine maddeleri de daha önceden tamamen tahliye edilmişti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Denizcilik, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre NINOVA Gemi Kurtarma Operasyonu Başladı - Son Dakika

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