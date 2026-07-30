Nişantaşı\'nda Koruma Altındaki Vaşak Görüntülendi

Bayburt'a yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta bulunan Nişantaşı köyünde koruma altındaki vaşak görüldü. Vaşak, bir süre su kenarında dolaştıktan sonra ağaçlık alana girerek gözden kayboldu.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak, daha önce Bayburt'un Kurbanpınar, Kitre, Kırkpınar, Çorak ve Sırakayalar köylerinde vatandaşlar tarafından görüntülenmişti. Kış aylarında karlı arazilerde izine rastlanan vaşak, bu kez Nişantaşı köyünde su birikintisi kenarında görüldü.

Sakin tavırlarla çevreyi gözlemleyen vaşak, bölgede dolaştıktan sonra ormanlık alana yöneldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye'nin en büyük yabani kedi türlerinden biri olan vaşak, dağlık ve ormanlık alanlarda yaşamını sürdürüyor. İnsanlardan uzak yaşayan vaşak, doğada nadir görülen yaban hayvanları arasında yer alıyor.