ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü\'nde MINKA ile deniz canlıları kaydedildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, MedCities (Akdeniz Kentleri Ağı) ve Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı kapsamında yürütülen ANERIS Projesi iş birliğiyle hayata geçirilen MINKA Projesi çerçevesinde vatandaş bilimi etkinliğinin ikincisini gerçekleştirdi. Etkinlikte, kıyı ve denizlerdeki canlı türleri gözlemlenerek MINKA mobil uygulaması üzerinden kayıt altına alındı.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünde düzenlenen programa, Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı yetkilileri, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı. Eğitimde katılımcılara biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliğiyle ilişkili çevresel göstergeler ve vatandaş biliminin önemi anlatıldı.

Programda ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün çalışmaları ve kampüs biyolojik çeşitliliği hakkında bilgi verilirken, Mersin'in iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik açısından durumu da ele alındı. MINKA mobil uygulamasının kullanımına ilişkin uygulamalı eğitimde ise gözlem ekleme, fotoğraf ve konum bilgisi kullanımı ile verilerin doğrulama süreçleri aktarıldı.

Eğitimin saha bölümünde katılımcılar gruplara ayrılarak mini biomarathon gerçekleştirdi. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü kampüsündeki kıyı alanında gözlem yapan katılımcılar, tespit ettikleri deniz canlılarının fotoğraflarını çekerek MINKA uygulamasına yükledi. Toplanan veriler daha sonra değerlendirilirken, katılımcılara saha çalışması sırasında mentorlar tarafından teknik destek verildi.

"2026 içerisinde üçüncü etkinlik de gerçekleştirilecek"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Şefi ve Yeşil Dönüşüm Ofisi Koordinatörü Dr. Zeki Altun, MINKA Projesi kapsamında vatandaş bilimi etkinliğinin ikincisini gerçekleştirdiklerini belirterek, deniz biyoçeşitliliğinin kayıt altına alınmasının önemine dikkat çekti.

Etkinliğin teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluştuğunu kaydeden Altun, Mersin'deki biyolojik çeşitlilik ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünün çalışmalarının ele alındığını, ardından sahada deniz canlılarının gözlemlenerek MINKA platformuna kaydedildiğini ifade etti. Altun, 2026 yılı içerisinde proje kapsamında üçüncü bir etkinliğin daha gerçekleştirileceğini söyledi.

MINKA Projesi Uygulama Mentoru Dr. Ayşegül Çil ise vatandaş biliminin uzman olmayan kişilerin de bilimsel çalışmalara katkı sunmasını sağladığını belirterek, yöre halkının kendi çevresinde tanıdığı türleri kayıt altına almasının önemli bir veri tabanı oluşturduğunu kaydetti.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünden Dr. Evrim Kalkan Tezcan da etkinlikle vatandaşların denizle etkileşimini artırmayı ve bilimsel çalışmaların bir parçası olabileceklerini göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

Etkinliğe katılan üniversite öğrencileri ve gönüllüler de MINKA uygulaması üzerinden deniz canlılarını gözlemleyip kayıt altına almanın kendileri için öğretici bir deneyim olduğunu ifade etti.