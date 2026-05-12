Öğrenciler Çöpleri Toplayarak Bisiklet Kazandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Mehmetçik İlkokulu'nda çevre temizliği bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen sosyal deneyde, yere atılan çöpleri toplayan öğrenciler bisikletle ödüllendirildi.

Okul yönetimi tarafından öğrencilerde çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, okulun çeşitli noktalarına bilinçli şekilde çöpler bırakıldı. Öğrencilerin bu duruma nasıl tepki vereceği gizli kamera ile gözlemlendi. Çöpleri yerden alarak çöp kutusuna atan ve çevreyi düzenleyen öğrenciler daha sonra ödüllendirildi. Bir yardım kuruluşu tarafından okula hibe edilen bisikletler, çevre konusunda duyarlılık gösteren öğrencilere hediye edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Davut Alhas, öğrencilerde çevre temizliği bilinci oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Okulumuzun belirli bölgelerine bıraktığımız çöpleri çocuklarımızın almalarını bekledik. Bazı öğrenciler çöpleri fark etmeden oyun oynarken, bazıları ise çöpleri alıp çöp kutusuna attı. Biz de duyarlılık gösteren öğrencilerimizi bisikletle ödüllendirdik. Bu uygulamadan sonra öğrencilerimizde çevre konusunda daha fazla hassasiyet oluştu" dedi.

Okul yönetimi, çevre temizliği ve sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirtti. - ŞANLIURFA