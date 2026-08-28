Kovancılar Öğretmenevi’nde buzdolabı yangına neden oldu: 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Kovancılar Öğretmenevi’nde buzdolabı yangına neden oldu: 5 kişi dumandan etkilendi

Kovancılar Öğretmenevi’nde buzdolabı yangına neden oldu: 5 kişi dumandan etkilendi
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesindeki öğretmenevinde buzdolabı kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bulunan öğretmenevinde buzdolabı kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıktı. Yangın, kısa süreli paniğe neden olurken dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Kovancılar Öğretmenevi'nde buzdolabı kablosunun aşırı ısınması nedeniyle yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine Kovancılar Belediyesi İtfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında 5 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Öğretmenevi tedbir amaçlı tahliye edilirken, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kovancılar, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Elazığ, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kovancılar Öğretmenevi’nde buzdolabı yangına neden oldu: 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kovancılar Öğretmenevi’nde buzdolabı yangına neden oldu: 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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