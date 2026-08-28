Kovancılar Öğretmenevi’nde buzdolabı yangına neden oldu: 5 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bulunan öğretmenevinde buzdolabı kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıktı. Yangın, kısa süreli paniğe neden olurken dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Kovancılar Öğretmenevi'nde buzdolabı kablosunun aşırı ısınması nedeniyle yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine Kovancılar Belediyesi İtfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında 5 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Öğretmenevi tedbir amaçlı tahliye edilirken, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.