Kütahya'da Öğretmenler Günü dolayısıyla Saka Köyü Yüzüncü Yıl Orman Dikim Alanı'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte yaklaşık 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekibi ile Genç AKUB öğrencilerinin katıldığı etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı da katıldı.

Etkinlikte öğrencilere hitap eden İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, doğayı korumanın insanın kendi doğallığını ve özünü korumasından geçtiğini söyledi. Nurettin Topçu'nun "Hürmet, merhamet ve hizmet" ilkelerini hatırlatan Yılmaz, gençlerin dijital mecraların olumsuz etkilerinden ve yapay akımlardan uzak durarak kendi kimlikleriyle var olmaları gerektiğini ifade etti. Yılmaz, öğrencilerin "soru çözen değil, sorun çözen" bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti.

Kütahya'da 1 milyon fidan hedefi

Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı ise Kütahya'nın yaklaşık 600 bin hektarlık orman varlığına sahip olduğunu ve il yüzölçümünün yüzde 55'inin ormanlarla kaplı bulunduğunu belirtti. Kütahya'nın orman oranı bakımından Türkiye'de 5'inci sırada yer aldığını kaydeden Karartı, dikim sezonu boyunca il genelinde 1 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, AKUB ekibi ve öğrenciler birlikte fidan dikerek can suyu verdi.