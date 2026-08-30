Oltu'da Sel Nedeniyle Yol Kapandı - Son Dakika
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Oltu'da Sel Nedeniyle Yol Kapandı

Oltu\'da Sel Nedeniyle Yol Kapandı
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Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak yağış sonrası Oltu-Yusufeli karayolu, sel nedeniyle trafiğe kapandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Oltu- Yusufeli karayolu, sel sularının taşıdığı hafriyat nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında Oltu ve Yusufeli bölgelerinde etkili olan sağanak yağışın ardından, Oltu'nun Yavalı Mahallesi geçişinde bulunan ikinci tünel önünde sel suları etkili oldu. Sel sularının beraberinde getirdiği taş, toprak ve hafriyatın yola sürüklenmesi sonucu Oltu-Yusufeli kara yolu ulaşıma kapandı. Yolun kapanması nedeniyle araçlar tünel içerisinde yaklaşık bir saat beklemek zorunda kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen iş makinelerinin çalışmasıyla yoldaki hafriyat temizlenerek ulaşım yeniden sağlandı.

Ekiplerin çalışmasının ardından yol kontrollü şekilde trafiğe açılırken, bölgede yağış nedeniyle muhtemel olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli olması istendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Oltu'da Sel Nedeniyle Yol Kapandı - Son Dakika

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