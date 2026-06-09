Olukbaşı Yaylası'ndaki 225 Kaçak Yapı Yıkılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Olukbaşı Yaylası'ndaki 225 Kaçak Yapı Yıkılıyor

Olukbaşı Yaylası\'ndaki 225 Kaçak Yapı Yıkılıyor
09.06.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de, hukuka aykırı 225 yapı için yıkım çalışmaları başladı, orman alanları korunacak.

Osmaniye'de Amanos Dağları eteklerinde bulunan Olukbaşı Yaylası'nda hukuka aykırı olduğu tespit edilen 225 yapının yıkımına başlandı.

Osmaniye Olukbaşı Yaylası Geyikdüzü mevkisinde işletmelere verilen izinlerin dışına çıkılarak inşa edildiği belirlenen 225 kaçak yapının kaldırılması için ekipler çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede. Yıkım öncesinde evlerini boşaltan vatandaşlara Orman İşletme Müdürlüğü personeli destek verirken, çalışmaların etaplar halinde sürdürüleceği öğrenildi. Yetkililer, yıkımı gerçekleştirilen alanların yeniden ağaçlandırılarak doğal yapısına kavuşturulacağını belirtti.

Osmaniye Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgede bulunan 225 yapının yapılan resmi incelemeler sonucunda hukuka aykırı olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Açıklamada, orman alanlarının korunmasına yönelik mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli işlemlerin yürütüldüğü kaydedildi.

Vali Serdengeçti, "Ormanlarımız, milletimizin ortak emanetidir"

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olukbaşı A Tipi Mesire Yeri çevresinde yürütülen süreç; orman alanlarının korunması, kamu yararı, can güvenliği ve hukukun gereği çerçevesinde ilerlemektedir.

Valiliğimiz; ilgili kurumlarla koordinasyon içinde, sürecin sükünetle, güvenlik içinde ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi için gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

Vatandaşlarımızdan beklentimiz; resmi açıklamalar dışında dolaşıma sokulan iddialara itibar etmemeleri, sağduyuyu muhafaza etmeleri ve kamu görevlilerinin çalışmalarını engelleyici davranışlardan uzak durmalarıdır.

Ormanlarımız, milletimizin ortak emanetidir. Bu emanete zarar verebilecek her türlü fiil; orman yangınına sebebiyet verebilecek girişimler, kamu görevlilerine mukavemet, yasa dışı eylem ve taşkınlık dahil olmak üzere, hukuk çerçevesinde değerlendirilecek ve ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler kararlılıkla uygulanacaktır" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Osmaniye, Güvenlik, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Olukbaşı Yaylası'ndaki 225 Kaçak Yapı Yıkılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor 11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor
CHP’li Öztrak’tan Özgür Özel’e sert sözler CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'e sert sözler
Yalova’da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar Yalova'da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın
Yusufeli Barajı’nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı Yusufeli Barajı'nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı
İşte Can Polat’ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım İşte Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım

13:16
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
13:06
Maaşı bile belli Galatasaray’dan Vlahovic bombası
Maaşı bile belli! Galatasaray'dan Vlahovic bombası
12:11
Özgür Özel’den TBMM önünde Kılıçdaroğlu’na sert sözler
Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler
12:03
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
11:44
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım’a telefon
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon
11:25
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00’te genel merkezde
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 13:19:43. #7.13#
SON DAKİKA: Olukbaşı Yaylası'ndaki 225 Kaçak Yapı Yıkılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.