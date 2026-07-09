Su uzmanı profesörden "İklim değişikliği ve yerel yönetim manifestosu"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, "İklim değişikliği ve yerel yönetim manifestosu" yayımlayarak, yerel yönetimlerin su güvenliği, enerji verimliliği ve iklim değişikliğine uyum konusunda önümüzdeki dönemde atması gereken adımlara dikkat çekti.

İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha belirgin hale geldiğini belirten Prof. Dr. Yusuf Demir, artan sıcaklıklar, düzensiz yağış rejimleri, kuraklık ve ani sellerin yalnızca çevresel değil, sosyal ve ekonomik sonuçlar da doğurduğunu ifade etti. Demir, "İklim değişikliği artık geleceğin değil, bugünün belediyecilik meselesidir. Yerel yönetimler; çevreye duyarlı, dirençli ve sürdürülebilir şehirler oluşturma sorumluluğunu taşıyor. Doğal kaynaklarımızı korumak, suyun verimli kullanımını teşvik etmek ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olmak zorundayız" dedi.

"Su sınırsız bir kaynak değildir"

Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar ve değişen yağış düzeninin su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çeken Demir, belediyelerin su verimliliği konusunda daha fazla çalışma yapması gerektiğini söyledi. Demir, "Su sınırsız bir kaynak değildir. Belediyelerimiz; park ve yeşil alanlarda su verimliliğini artıran uygulamaları yaygınlaştırmalı, akıllı sulama sistemlerini değerlendirmeli ve vatandaşlarımızda su tasarrufu bilincini güçlendirecek farkındalık çalışmalarına öncelik vermelidir" diye konuştu.

"Belediyeler karbon ve su ayak izlerini ölçmeli"

İklim değişikliğiyle mücadelede enerji verimliliği ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasının da büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Demir, belediyelerin kurumsal karbon ayak izlerini belirlemeye yönelik çalışmalar başlatması gerektiğini ifade etti. Demir, "Günümüzde birçok belediyede henüz karbon envanteri bulunmamaktadır. Belediye araç filosu, elektrik tüketimi, yakıt kullanımı ve kamu binalarındaki enerji tüketimleri ölçülerek kurumsal karbon ayak izi hesaplanmalıdır. Ölçmeden azaltım hedefi belirlemek mümkün değildir. Öncelikle doğru veri üretmek, kamuoyu güvenilirliği açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Belediyelerin su ayak izi çalışmalarına da başlaması gerektiğini belirten Demir, "İçme suyu kullanımından park sulamalarına kadar belediye faaliyetlerinin su ayak izi ortaya konulmalı, ardından vatandaşlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yaygınlaştırılmalıdır" şeklinde konuştu.

6 aylık çevre eylem planı önerisi

Önümüzdeki 6 aylık süreçte belediyelerin belirli başlıklara odaklanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yusuf Demir, şu önerilerde bulundu:

"Temmuz ve ağustos aylarında su tasarrufu, kuraklık, orman yangınları ve iklim farkındalığı; eylül ayında Dünya Temizlik Günü ve sıfır atık; ekim ayında enerji verimliliği ve karbon ayak izi; kasım ayında iklim değişikliği ve aşırı hava olayları; aralık ayında ise yıl sonu çevre performansı ve gelecek yıl hedefleri konularında çalışmalar planlanmalıdır."

"Çevreyi korumak ortak sorumluluktur"

İklim değişikliğinin yalnızca çevrenin değil; suyun, tarımın, ekonominin ve toplum sağlığının ortak meselesi olduğunu ifade eden Demir, sürdürülebilir şehirler için tüm paydaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Demir, "Kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve vatandaşlarımız ortak hareket ederek doğal kaynaklarımızı korumalıdır. Çevreyi koruyan her adım geleceğimize yapılan bir yatırımdır. Tüm halkımızı suyu bilinçli kullanmaya, atıkları kaynağında ayrıştırmaya, enerji tasarrufuna katkı sağlamaya ve sürdürülebilir bir yaşam kültürünün parçası olmaya davet ediyorum. Doğaya göstereceğimiz özen, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirastır" açıklamasında bulundu. - SAMSUN