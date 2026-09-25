OMÜ'nün Kurupelit Kampüsü'nde biyolojik çeşitlilik için 200 sülün doğayla buluştu - Son Dakika
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OMÜ'nün Kurupelit Kampüsü'nde biyolojik çeşitlilik için 200 sülün doğayla buluştu

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OMÜ\'nün Kurupelit Kampüsü\'nde biyolojik çeşitlilik için 200 sülün doğayla buluştu
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OMÜ, yaban hayatını desteklemek ve biyolojik çeşitliliğe katkı sağlamak için Kurupelit Kampüsü'nde 200 sülünü doğaya saldı. Salım etkinliğine rektör yardımcıları, Genel Sekreter, Milli Parklar ve Orman İşletme yetkilileri ile Cemre Öğrenci Topluluğu üyeleri katıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ), doğanın korunması, yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla 200 sülün doğaya salındı.

Kurupelit Kampüsünde düzenlenen sülün salım etkinliğine; OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Çetin Kurnaz ve Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve Samsun Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra Cemre Öğrenci Topluluğu üyeleri katıldı. Etkinlik kapsamında 200 sülün, doğal yaşam alanlarına bırakılarak yaban hayatına kazandırıldı. Sülünlerin doğaya salımıyla yaban hayatı popülasyonlarının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlanması amaçlandı.

Gerçekleştirilen çalışma, doğal alanların farklı canlı türlerinin bir arada bulunduğu ve birbirleriyle etkileşim içerisinde olduğu bir ekosistem bütünü olduğuna dikkat çekerken, yaban hayatının korunmasına yönelik farkındalığın artırılmasına da katkı sundu.

OMÜ, kamu kurumları ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikle doğanın ve yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İHA
RektörEğitimCemreSülünYaşamÇevreDoğaSon Dakika

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