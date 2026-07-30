Ordu Büyükşehir, Ünye’nin çehresini değiştiriyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ünye ilçesinde kent estetiğini güçlendirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında 44 binada dış cephe yenileme çalışmaları başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde kent estetiğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı çevresinde bulunan 44 binada kapsamlı dış cephe iyileştirme çalışmalarına başlandı. İskele kurulumlarının tamamlandığı bölgede ihtiyaç duyulan binalarda mantolama uygulamaları yapılarak enerji verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Ardından gerçekleştirilecek dış cephe boya uygulamalarıyla binalar modern ve estetik bir görünüme kavuşturulacak.

Çalışmalar kapsamında yapı cephelerine söve ve kat silmeleri monte edilecek, pencere denizlikleri, harpuştalar ve balkon korkuluklarında bakım ve onarım yapılacak. Ticari işletmelerde görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla standart tabela ve tente uygulamaları hayata geçirilecek. Ayrıca yağmur iniş boruları ile oluklar yenilenirken, çanak antenler de merkezi sistemde toplanarak daha düzenli bir şehir silueti oluşturulacak.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölköy ve Akkuş ilçelerinde de benzer çalışmalar başlatıldı. Üç ilçede yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla toplam 404 binanın modern, düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması hedefleniyor.