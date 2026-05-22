Ordu\'da 24 saatte 214 heyelan meydana geldi

Ordu'da son günlerde etkisini artıran yağışlar nedeniyle 24 saatte 214 heyelan meydana geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, il genelinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Son 24 saat içerisinde 214 heyelanın meydana geldiği Ordu'da, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olan Büyükşehir Belediyesi, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürdü. İş makineleri ve saha ekipleri birçok noktada yol açma, temizleme çalışması gerçekleştirirken alanda güvenlik önlemleri de aldı.

Şiddetli yağışların etkisini artırdığı kentte 2026 yılı içerisinde yaklaşık 1200 noktada heyelan meydana geldi. Yağışların devam ettiğini ve Büyükşehir Belediyesinin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda olduğunu ifade eden Başkan Güler, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Başkan Güler, "İlimiz genelinde bir süredir etkisini sürdüren yoğun ve afet niteliğindeki yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde dere yataklarında su seviyeleri yükselmiş; taşkın ve heyelan gibi olumsuzluklar meydana gelmiştir. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahada teyakkuz halinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Meydana gelen olumsuzluklara ilgili birimlerimiz tarafından anında müdahale edilmekte, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında meteorolojik verilere göre yağışların ilerleyen günlerde de etkisini sürdürebileceğine dikkat çeken Başkan Güler, özellikle kırsal ve heyelan riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. - ORDU