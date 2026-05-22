Ordu'da 24 saatte 214 heyelan meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu'da 24 saatte 214 heyelan meydana geldi

Ordu\'da 24 saatte 214 heyelan meydana geldi
22.05.2026 19:59  Güncelleme: 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da şiddetli yağışlar nedeniyle son 24 saatte 214 heyelan meydana geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Ordu'da son günlerde etkisini artıran yağışlar nedeniyle 24 saatte 214 heyelan meydana geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, il genelinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Son 24 saat içerisinde 214 heyelanın meydana geldiği Ordu'da, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olan Büyükşehir Belediyesi, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürdü. İş makineleri ve saha ekipleri birçok noktada yol açma, temizleme çalışması gerçekleştirirken alanda güvenlik önlemleri de aldı.

Şiddetli yağışların etkisini artırdığı kentte 2026 yılı içerisinde yaklaşık 1200 noktada heyelan meydana geldi. Yağışların devam ettiğini ve Büyükşehir Belediyesinin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda olduğunu ifade eden Başkan Güler, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Başkan Güler, "İlimiz genelinde bir süredir etkisini sürdüren yoğun ve afet niteliğindeki yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde dere yataklarında su seviyeleri yükselmiş; taşkın ve heyelan gibi olumsuzluklar meydana gelmiştir. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahada teyakkuz halinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Meydana gelen olumsuzluklara ilgili birimlerimiz tarafından anında müdahale edilmekte, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında meteorolojik verilere göre yağışların ilerleyen günlerde de etkisini sürdürebileceğine dikkat çeken Başkan Güler, özellikle kırsal ve heyelan riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ordu'da 24 saatte 214 heyelan meydana geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Trump, Polonya’ya 5 bin asker gönderiyor Trump, Polonya'ya 5 bin asker gönderiyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı 4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum

20:43
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
20:05
Fenerbahçe’ye Becao’dan dev bonservis
Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis
20:04
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan“ ifadesini kullandı
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı
19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
19:25
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 20:56:00. #7.12#
SON DAKİKA: Ordu'da 24 saatte 214 heyelan meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.