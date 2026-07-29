Ordu’da 35 bin doğal alabalık dereye bırakıldı - Son Dakika
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Ordu’da 35 bin doğal alabalık dereye bırakıldı

Ordu’da 35 bin doğal alabalık dereye bırakıldı
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Ordu’nun Kabadüz ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi’ kapsamında 35 bin doğal alabalık yavrusu Çambaşı Deresi’ne bırakıldı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi' kapsamında 35 bin doğal alabalık yavrusu Çambaşı Deresi'ne bırakıldı.

Orman içi sularda bulunan balık varlığının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen proje kapsamında Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Deresi'nde balık salım programı düzenlendi. Program kapsamında Trabzon'un Maçka ilçesindeki Altındere Üretme İstasyonu'nda 2026 yılında üretilen 35 bin doğal alabalık yavrusu Çambaşı Deresi'ne bırakıldı.

Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Ersin Çakır, dereye bırakılan balıkların takibinin yapılacağını belirterek, proje ile doğal su kaynaklarındaki alabalık popülasyonunun desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve su ekosistemlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Balık salım programına Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, Kabadüz Kaymakamı Görkem Nalçacı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Necati Kahvecioğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Resul Doğan, Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Ersin Çakır ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Ordu’da 35 bin doğal alabalık dereye bırakıldı - Son Dakika

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