Ordu'da gölet ve barajlarda su seviyesi yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu'da gölet ve barajlarda su seviyesi yükseldi

Ordu\'da gölet ve barajlarda su seviyesi yükseldi
05.05.2026 11:46  Güncelleme: 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da su kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yaşanması muhtemel kuraklık riskine karşı hayata geçirilen 65 gölet ve 3 baraj, son yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaştı.

Ordu'da su kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yaşanması muhtemel kuraklık riskine karşı hayata geçirilen 65 gölet ve 3 baraj, son yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in su kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve muhtemel kuraklık riskine karşı hayata geçirdiği projeler meyvesini veriyor. Ordu genelinde etkili olan yağışlar, özellikle Korgan, Kumru ve Çaybaşı ilçelerinde bulunan barajlarda doluluk oranını yüzde 100 seviyesine taşıdı. Aynı şekilde 19 ilçede tamamlanan 65 gölette yapılan son ölçümlerde de su tutma oranlarının tam kapasiteye ulaştığı belirlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in son meclis toplantısında gölet sayısının 100'e çıkarılacağını açıklamasının ardından ekipler, yeni yapılacak alanlar için saha çalışmalarına da başladı. Öte yandan son 7 yılda Ordu'nun 19 ilçesinde toplam 65 adet gölet ve 3 adet baraj tamamlanarak hizmete sunuldu. - ORDU

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ordu'da gölet ve barajlarda su seviyesi yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Bursa’da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar Bursa'da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar
Hürmüz’den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda 4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

11:54
TRT müjdeyi verdi Dünyanın merakla beklediği maç naklen yayınlanacak
TRT müjdeyi verdi! Dünyanın merakla beklediği maç naklen yayınlanacak
11:28
İran mı vurdu ABD uçağı ’acil durum’ sinyali verip radardan kayboldu
İran mı vurdu? ABD uçağı 'acil durum' sinyali verip radardan kayboldu
11:25
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu
11:14
Met Gala’ya bu kostümler damga vurdu Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
Met Gala'ya bu kostümler damga vurdu! Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
11:09
AK Parti’den “ara zam“ açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
AK Parti'den "ara zam" açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
10:41
Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 11:59:35. #7.12#
SON DAKİKA: Ordu'da gölet ve barajlarda su seviyesi yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.