Ordu\'da gölet ve barajlarda su seviyesi yükseldi

Ordu'da su kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yaşanması muhtemel kuraklık riskine karşı hayata geçirilen 65 gölet ve 3 baraj, son yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in su kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve muhtemel kuraklık riskine karşı hayata geçirdiği projeler meyvesini veriyor. Ordu genelinde etkili olan yağışlar, özellikle Korgan, Kumru ve Çaybaşı ilçelerinde bulunan barajlarda doluluk oranını yüzde 100 seviyesine taşıdı. Aynı şekilde 19 ilçede tamamlanan 65 gölette yapılan son ölçümlerde de su tutma oranlarının tam kapasiteye ulaştığı belirlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in son meclis toplantısında gölet sayısının 100'e çıkarılacağını açıklamasının ardından ekipler, yeni yapılacak alanlar için saha çalışmalarına da başladı. Öte yandan son 7 yılda Ordu'nun 19 ilçesinde toplam 65 adet gölet ve 3 adet baraj tamamlanarak hizmete sunuldu. - ORDU