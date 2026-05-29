Ordu'da sağanak nedeniyle iş yerlerini su bastı, dereler yükseldi

29.05.2026 13:53
Ordu'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, küçük çaplı heyelanlar sonucu kapanan yollar ekiplerin çalışmasıyla açıldı. Can kaybı yaşanmadı.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak, bazı noktalarda hayatı olumsuz etkiledi. Altınordu ilçesindeki Civil ve Bülbül Deresi'nde su debisi yükseldi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, olması muhtemel olumsuzluklara karşı çalışma başlattı. Perşembe ilçesinde de yağışların ardından Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Molla Deresi'nin taşması sonucu bölgede bulunan iş yerlerini su bastı. Bir iş yerinde hasar meydana gelirken, caddelerde de su taşkınları oldu.

Perşembe ilçesi Hamidiye Mahalle Muhtarı Tarık Arslantürk, ilçede yoğun yağışın etkili olduğunu belirterek, dere taşması sonucu bazı iş yerlerinde su baskınları olduğunu söyledi. Ordu Büyükşehir be Perşembe Belediyesi ekiplerinin bölgede çalışma yürüttüğünü ifade eden Arslantürk, "Çok şükür can kaybı yok, önemli olan da bu" dedi.

Yağışlar nedeniyle ilçenin Düz Mahallesi'nde de küçük çaplı heyelanlar nedeniyle bazı mahalle yolları ulaşıma kapandı. Kapanan yollar, Ordu Büyükşehir ve Perşembe Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

