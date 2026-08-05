Ören Mahallesi\'nde Su Sıkıntısı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yazla birlikte özellikle Ören Mahallesinde başlayan su sıkıntısı vatandaşları bezdirdi. Ören Mahallesinde yüksek kesimlere su çıkmazken, Ören Camiinde de abdestler taşıma su ile alınmaya başlandı.

Turistik Ören Mahallesinde sezonun en yoğun günleri yaşanırken, su sıkıntısı da çekilmez hale geldi. Vatandaşlar, soruna çözüm bulunmasını istedi. Ören Camiinde de vatandaşlar pet şişelerle taşınan suyla abdest almaya çalışıyor. Yaz aylarını Ören'de geçirdiğini kaydeden Kaan Tuna, " Ören'in yüksek yerlerinde gün boyu su akmıyor. Vatandaşlar, camide taşıma suyla abdest almaya çalışıyor. Buna çözüm bulunmalı" diye konuştu. Hamdi Mengi de, "Bu görüntü Burhaniye ye yakışmıyor. Yetkililer siyaset yapacağına soruna çözüm bulmalı. Yağışlı geçen bir kışın ardından böyle susuzluk yaşanmamalı" dedi.