Orhaneli dağlarında yeni sezonun ilk melki mantarlarını doğaseverler topladı - Son Dakika
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Orhaneli dağlarında yeni sezonun ilk melki mantarlarını doğaseverler topladı

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Orhaneli dağlarında yeni sezonun ilk melki mantarlarını doğaseverler topladı
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Tavşanlı'dan Orhaneli'ye giden doğaseverler, Orhaneli dağlarında yeni sezonun ilk melki mantarlarını toplamaya başladı. Sonbahar yağışlarının ardından ortaya çıkan mantar bölgeye gidenleri sevindirirken uzmanlar zehirli türlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Bursa'nın Orhaneli ilçesine giden vatandaşlar, Orhaneli dağlarında yeni sezonun ilk melki (kanlıca) mantarlarını toplamaya başladı.

Sonbahar yağışlarının ardından Orhaneli dağlarındaki ormanlık alanlarda ortaya çıkan melki mantarı, bölgeye giden doğaseverlerin yüzünü güldürdü. Arkadaş grubuyla birlikte dağlık alanlara çıkan gençler, sezonun ilk ürünlerini toplamanın heyecanını yaşadı.

Arkadaşlarıyla birlikte mantar aramaya çıktıklarını belirten Kadir Durmuş, "Yeni sezonun ilk melkilerini topladık arkadaşlarla. Ormanda hem temiz hava alıyoruz hem de sezonun ilk mantarlarını bulmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl yağışlarla birlikte melki bereketi erken başladı" dedi.

Yörede lezzetiyle yoğun ilgi gören melki mantarının toplanması devam ederken, uzmanlar ve tecrübeli toplayıcılar zehirli türlere karşı vatandaşların son derece dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Orhaneli dağlarında yeni sezonun ilk melki mantarlarını doğaseverler topladı - Son Dakika
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