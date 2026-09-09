Orhangazi'de 10 Eylül'de 9 saat su kesintisi 3 mahalleyi etkileyecek
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Bursa Orhangazi'de BUSKİ'nin çalışmaları nedeniyle 10 Eylül'de 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. Yeniköy, Ortaköy ve Cihanköy mahalleleri ile O 37 Dinlenme Tesisleri civarı etkilenecek.
Bursa'nın merkez Orhangazi ilçesine su kesintisi yapılacağı açıklandı. Büyükşehir Belediyesi'nden açıklamada şöyle denildi: "BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Orhangazi İlçesi Yeniköy, Ortaköy ve Cihanköy mahalleleri ile O 37 Dinlenme Tesisleri civarında 10 Eylül 2026 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur" denildi.
Kaynak: İHA
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