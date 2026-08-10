Orman Yangınları için Farkındalık Projesi - Son Dakika
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Orman Yangınları için Farkındalık Projesi

Orman Yangınları için Farkındalık Projesi
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Çamiçi Yaylası'nda orman yangınları konusunda bilgilendirme yaptı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Meslek Yüksekokulu tarafından Çamiçi Yaylası'nda yürütülen proje kapsamında vatandaşlara orman yangınlarının önlenmesi, yangın riskinin azaltılması ve doğal kaynakların korunması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) kapsamında Çamiçi Yaylası'nda orman yangınlarının önlenmesine yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi. 'Kırsalda iklim değişikliği ekseninde orman yangınları farkındalık, toprak koruma ve uygulamalı müdahale eğitimi' başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmayla vatandaşların orman yangınları konusunda bilinçlendirilmesi ve yangın riskinin azaltılmasına katkı sağlanması amaçlandı. Niksar MYO Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı ile Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı akademik personelinin disiplinler arası iş birliğiyle yürütülen proje; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve Tokat İl Jandarma Komutanlığının paydaşlığında gerçekleştirildi. Projenin yürütücülüğünü Niksar MYO Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Ergün Kahveci üstlenirken, proje ekibinde Öğr. Gör. Betül Tahmaz, Öğr. Gör. Gökhan El ve Öğr. Gör. Mustafa Yıldız araştırmacı olarak görev yapıyor.

Vatandaşlara birebir bilgilendirme

Çamiçi Yaylası'nda düzenlenen etkinliğinde ekipler, yayladaki piknik ve yeşil alan etkinlik alanlarını kullanan vatandaşlarla birebir görüşerek orman yangınlarının önlenmesi konusunda bilgilendirme yaptı. Hazırlanan broşürlerin de dağıtıldığı çalışmada, özellikle piknik alanlarında yangın riskini azaltmak için alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Vatandaşlara ayrıca iklim değişikliğiyle birlikte artan orman yangını riski, toprak ve doğal kaynakların korunması ile bireysel sorumluluğun önemi hakkında bilgiler verildi.

Jandarma ekiplerinden destek

Farkındalık çalışmasına Tokat İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Niksar-Çamiçi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri de sahada destek verdi. Çalışmada, özellikle yaz aylarında yoğun olarak kullanılan piknik ve yeşil alan etkinlik alanlarında vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çekilirken, küçük ihmallerin büyük orman yangınlarına yol açabileceği vurgulandı.

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Orman Yangınları, Tokat, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Orman Yangınları için Farkındalık Projesi - Son Dakika

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