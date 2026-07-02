Orman Yangınlarına Dikkat!

Afyonkarahisar valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada son günlerde hava sıcaklıklarının artması ile birlikte ormanlık bölgelerde yangın tehlikesinin de arttığı belirtilerek vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bir anlık dikkatsizlik, yılların emeğini ve doğanın binlerce yıllık mirasını yok edebilir. Söndürülmeden bırakılan bir ateş, yere atılan bir izmarit ya da cam parçası; yalnızca ağaçları değil, sayısız canlının yaşam alanını ve geleceğimizi de tehdit ediyor.

'Yeşil Vatan'ımızı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Orman yangınlarını önlemenin en etkili yolu, yangına sebep olabilecek her türlü ihmali önlemektir. Ekiplerimiz ormanlarımızı korumak için 7 gün 24 saat görev başında. Ancak doğayı korumanın en güçlü yolu, vatandaşlarımızın göstereceği duyarlılıktır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR