Orman Genel Müdürü Karacabey: "Yangınların büyük bölümü insan kaynaklı çıkıyor" - Son Dakika
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Orman Genel Müdürü Karacabey: "Yangınların büyük bölümü insan kaynaklı çıkıyor"

Orman Genel Müdürü Karacabey: "Yangınların büyük bölümü insan kaynaklı çıkıyor"
02.07.2026 16:54  Güncelleme: 17:11
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Bursa'da düzenlenen Orman Yangınları Bilinçlendirme Toplantısı'nda konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadelede 28 uçak, 119 helikopter, 14 İHA ile binlerce kara aracının görev yaptığını belirterek, yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkat çekti.

Bursa'da düzenlenen Orman Yangınları Bilinçlendirme Toplantısı'nda konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadelede 28 uçak, 119 helikopter, 14 İHA ile binlerce kara aracının görev yaptığını belirterek, yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkat çekti.

Bursa'da orman yangınlarına karşı farkındalığın artırılması amacıyla Orman Yangınları Bilinçlendirme Toplantısı düzenlendi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet Buldan, muhtarlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarıyla mücadelenin yangın çıkmadan önce başladığını belirterek, "Orman yangınlarının uzun yıllar ortalamasına baktığımızda yüzde 94'ünün insan kaynaklı çıktığını görüyoruz. Eğer yangın öncesinde gerekli tedbirleri alabilirsek, yangını söndürmekle uğraşmayacağımız gibi sonrasında yeniden ağaçlandırma çalışmalarına da ihtiyaç kalmayacaktır" dedi.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele kapasitesini her geçen yıl artırdığını ifade eden Karacabey, "İklim değişikliğinin etkilerini göz önünde bulundurarak 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA'yı hazır ettik. Hava araçlarımızın bir kere de havadan su atma kapasitesini 462 tona kadar çıkardık. Ülkemiz genelinde hava ve kara araçlarının kısa sürede su alabilmesi için 4 bin 852 yangın havuzu oluşturduk" diye konuştu.

Yangınlarla mücadelede kara ekiplerinin önemine de değinen Karacabey, bin 953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı, 878 iş makinesi ve 28 bin personelle yaz sezonu boyunca sahada görev yaptıklarını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ise, "Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak afetlere karşı daha hazırlıklı bir şehir oluşturabilmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. AKOM'u güçlendiriyor, kurumlar arası koordinasyonu artırıyor, masa başı tatbikatlardan mahalle bazlı eğitimlere kadar birçok çalışmayı hayata geçiriyoruz. Kırsal mahallelerimizde ilk müdahale kapasitesini artırmak için bugüne kadar 355 mahallemize traktör arkası yangın söndürme tankeri dağıttık. Bu yıl içerisinde bu sayıyı 455'e çıkarmayı hedefliyoruz. İtfaiye teşkilatımızı her geçen gün güçlendiriyoruz. 147 yeni itfaiye erimiz göreve başladı, hayırlı olmasını diliyorum. Ne kadar güçlü araçlarımız, ne kadar donanımlı ekiplerimiz olursa olsun bir vatandaşımızın göstereceği dikkat bazen bütün imkanlardan daha büyük sonuçlar doğurabilir" dedi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız da, "Ormanlarımızın korunması çevre meselesinin ötesinde kamu düzenini, toplumsal vefayı ve sürdürülebilir kalkınmayı doğrudan ilgilendiren, ayrıca stratejik bir devlet görevidir. Orman yangınlarının büyük geneli dikkatsizlik, ihmal ve tedbirsizlikten kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla başarının temel ölçüsü yangına müdahale etmekten önce yangının ortaya çıkmasına fırsat vermeyecek tedbir ve anlayışın hakim olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet Buldan, orman yangınlarında afet yönetimi, kurumlar arası koordinasyon ve vatandaşların alması gereken tedbirlere ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Programın devamında Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ise Bursa'daki orman varlığı, son yıllarda meydana gelen yangınlar, yangınların çıkış nedenleri ve alınması gereken önleyici tedbirleri istatistikler eşliğinde katılımcılarla paylaştı.

Toplantı, katılımcılara yönelik bilgilendirmelerin ardından sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Orman Genel Müdürü Karacabey: 'Yangınların büyük bölümü insan kaynaklı çıkıyor' - Son Dakika

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