Osmangazi Belediyesi 900 ton asfalt döktü

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki asfalt yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Nilüferköy Mahallesi Kolej Caddesi'nde bulunan 375 metrelik yol yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşım kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Nilüferköy Mahallesi Kolej Caddesi'nde zamanla yıpranan ve kullanım ömrünü tamamlayan asfalt sökülerek yerine yeni sıcak asfalt serildi. Toplam 375 metre uzunluğundaki caddeye 900 ton sıcak asfalt dökülürken, çalışmalar sayesinde sürücüler daha güvenli ve rahat bir ulaşım imkanına kavuştu.

Ayrıca belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların, planlama doğrultusunda farklı mahallelerde devam edeceği bildirildi. - BURSA