Osmangazi\'den Hamitler\'e 300 tonluk asfalt desteği

29.04.2026 12:02  Güncelleme: 12:03
Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla Hamitler Mahallesi'nde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi'nin planlı ve programlı şekilde yürüttüğü üstyapı çalışmaları, ilçenin dört bir yanında hız kesmeden devam ederken, mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Hamitler Mahallesi 1. Kafkas Sokak'ta yürütülen çalışmalarla birlikte toplam 500 metrekarelik alanda tretuvar düzenlemesi yapıldı. Yaya güvenliğini artırmayı hedefleyen düzenlemeler sayesinde sokak, daha modern ve kullanışlı bir görünüme kavuştu.

Öte yandan Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede ulaşım konforunu artırmak adına 150 metre uzunluğunda asfalt serimi de gerçekleştirdi. Toplam 300 ton asfaltın kullanıldığı çalışmayla yol standardı yükseltilirken, sürücüler için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Advertisement
