Osmangazi Nilüferköy'de 06 Ekim 2026'da 09.00-18.00 arası su kesintisi yapılacak

Osmangazi Nilüferköy'de 06 Ekim 2026'da 09.00-18.00 arası su kesintisi yapılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ çalışmaları nedeniyle Osmangazi Nilüferköy Mahallesi ve çevresinde 06 Ekim 2026 Salı günü 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağını açıkladı. Vatandaşların kesintiye karşı tedbirli olması istendi.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine su kesintisi yapılacağı açıklandı.
Büyükşehir Belediyesi'nden açıklamada cümlelere yer verildi;
"BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Nilüferköy Mahallesi ve civarında 06 Ekim 2026 (SALI) tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur. "
Kaynak: İHA
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