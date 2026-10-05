Osmangazi Nilüferköy'de 06 Ekim 2026'da 09.00-18.00 arası su kesintisi yapılacak

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine su kesintisi yapılacağı açıklandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden açıklamada cümlelere yer verildi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Nilüferköy Mahallesi ve civarında 06 Ekim 2026 (SALI) tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur. "