Çevre Haftası'nda öğrencilerden "Eko-Denge" sergisi - Son Dakika
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Çevre Haftası'nda öğrencilerden "Eko-Denge" sergisi

Çevre Haftası\'nda öğrencilerden "Eko-Denge" sergisi
06.06.2026 12:37  Güncelleme: 12:48
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Osmaniye Belediyesi desteğiyle Misak-ı Milli Anadolu Lisesi tarafından Çevre Haftası kapsamında düzenlenen Eko-Denge Resim Sergisi, bir alışveriş merkezinde ziyarete açıldı. Sergide geri dönüşüm, sürdürülebilir yaşam ve iklim değişikliği temalı eserler yer alıyor.

Osmaniye Belediyesi'nin destekleriyle Misak-ı Milli Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Eko-Denge Resim Sergisi", Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında bir alışveriş merkezinde açıldı.

Çevre bilincinin artırılması amacıyla düzenlenen serginin açılışına Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Sait Başkurt, kurum temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Öğrencilerin geri dönüşüm, sürdürülebilir yaşam, iklim değişikliği ve doğal kaynakların korunması temalarını işlediği eserlerin yer aldığı sergi, ziyaretçilerden ilgi gördü. Çalışmalarda çevre sorunlarına dikkat çekilirken, doğanın korunmasına yönelik farkındalık mesajları verildi.

Misak-ı Milli Anadolu Lisesi yetkilileri, serginin öğrencilerin sanatsal becerilerini geliştirmesinin yanı sıra çevre konusunda toplumsal duyarlılığın artırılmasına katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Çevre Haftası'nda öğrencilerden 'Eko-Denge' sergisi - Son Dakika

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