Osmaniye Belediyesi'nin destekleriyle Misak-ı Milli Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Eko-Denge Resim Sergisi", Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında bir alışveriş merkezinde açıldı.
Çevre bilincinin artırılması amacıyla düzenlenen serginin açılışına Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Sait Başkurt, kurum temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Öğrencilerin geri dönüşüm, sürdürülebilir yaşam, iklim değişikliği ve doğal kaynakların korunması temalarını işlediği eserlerin yer aldığı sergi, ziyaretçilerden ilgi gördü. Çalışmalarda çevre sorunlarına dikkat çekilirken, doğanın korunmasına yönelik farkındalık mesajları verildi.
Misak-ı Milli Anadolu Lisesi yetkilileri, serginin öğrencilerin sanatsal becerilerini geliştirmesinin yanı sıra çevre konusunda toplumsal duyarlılığın artırılmasına katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti. - OSMANİYE
Son Dakika › Çevre › Çevre Haftası'nda öğrencilerden 'Eko-Denge' sergisi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?