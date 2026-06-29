Patisi pencere demirine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Osmaniye'de bir evin pencere korkuluk demirine patisi sıkışan kedi, İtfaiye ekiplerinin hızlı ve titiz müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin pencere korkuluk demiri ile beton bölüm arasındaki dar boşluğa sağ ön patisi sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, demir levyeyle pencere korkuluk demirini dikkatlice açarak kediyi bulunduğu yerden zarar vermeden çıkardı. Herhangi bir yara almadan kurtarılan kedi, sahibine teslim edildi.

Kedi sahipleri, başarılı müdahalesi nedeniyle Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - OSMANİYE