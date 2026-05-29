Osmaniye\'de Şiddetli Sağanak Trafiği Durdurdu

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı Osmaniye'de, sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sabahın erken saatlerinde etkili olan aşırı yağışlar, Düziçi ve Bahçe ilçelerindeki derelerin taşmasına neden oldu. Sağanak yağışın zayıflaması beklenirken öğlen saat 14.00 sıralarında aniden bastıran şiddetli yağış etkili oldu. Etkili olan yağışların ardından Düziçi - Osmaniye karayolu taşkınlar nedeniyle trafiğe kapandı. Bölgede çalışmalarını sürdürün ekipler, kapanan yolları açmak için çalışırken ani taşkınlara karşı güvelik önlemleri alındı. - OSMANİYE