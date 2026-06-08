Otomobilin Motorunda Yılan Panic Yaratıyor - Son Dakika
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Otomobilin Motorunda Yılan Panic Yaratıyor

Otomobilin Motorunda Yılan Panic Yaratıyor
08.06.2026 14:05
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmında yılan bulundu, itfaiye müdahale etti.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekiplerince kürekle çıkararak kontrol altına alındı.

Olay, ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre park halindeki bir otomobilin alt kısmında yılan olduğunu fark eden vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde yılanın aracın altından çıkarak motor bölümüne doğru ilerlediği görüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler aracın motor bölümünde saklanan yılanı dikkatli bir çalışma sonucu tespit etti. İtfaiye personeli, yılanı kürek yardımıyla bulunduğu yerden çıkararak kontrol altına aldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Otomobilin Motorunda Yılan Panic Yaratıyor - Son Dakika

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