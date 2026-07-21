Palandöken Barajı\'nda Su Kalitesi İzleme Projesi

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Palandöken Barajı'nda su kalitesini ve ekolojik dengeyi korumak adına dev bir adım attı. Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi iş birliğiyle yürütülen projede, baraj gölündeki su kalitesi bilimsel yöntemlerle anlık ve düzenli olarak takip ediliyor.

Balık Popülasyonu Yakından Takip Ediliyor

Çalışmalar kapsamında, baraj gölünde yaşayan balık türleri ve bu türlerin popülasyon yoğunluğu akademisyenler tarafından mercek altına alındı. Düzenli olarak yapılan örneklemeler ve elde edilen veriler ışığında, barajın ekosistem haritası çıkarılıyor. Balık popülasyonundaki değişimlerin, su kalitesi üzerindeki etkileri de detaylı olarak analiz ediliyor.

Sürdürülebilir Su Yönetimi

ESKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, yürütülen bilimsel izleme çalışmaları sayesinde su kaynaklarının sürdürülebilirliği için güçlü bir altyapı oluşturuluyor. Hem suyun kalitesini tehdit edebilecek muhtemel risklerin önüne geçilmesi hem de Erzurum halkına daha sağlıklı, temiz ve güvenli içme suyu ulaştırılması hedefleniyor. Üniversite-kent iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olan projenin, periyodik aralıklarla devam edeceği bildirildi. - ERZURUM