Palu'da koruma altındaki su samuru Murat Nehri'nde cep telefonuyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Palu ilçesindeki Murat Nehri'nde, IUCN'e göre nesli tükenmede tehlikeye yakın kategoride ve dünyada birinci derecede koruma altında bulunan su samuru görüntülendi. Bir süre su yüzeyinde kalan su samuru suya dalıp gözden kayboldu, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Elazığ'ın Palu ilçesinde dünyada birinci derecede koruma altında bulunan su samuru görüntülendi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmede tehlikeye yakın kategoride yer alan su samuru, Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan Murat Nehri'nde görüntülendi. Bir süre su yüzeyinde kalan su samuru, daha sonra suya dalarak gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kaynak: İHA
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