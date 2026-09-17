Palu'da marketlerde gıda denetimi yapıldı, son tüketim tarihleri kontrol edildi - Son Dakika
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Palu'da marketlerde gıda denetimi yapıldı, son tüketim tarihleri kontrol edildi

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Palu\'da marketlerde gıda denetimi yapıldı, son tüketim tarihleri kontrol edildi
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Elazığ'ın Palu ilçesindeki marketlerde Palu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde son tüketim tarihi, etiket bilgileri ve muhafaza koşulları incelendi; Müdür Engin Özen, denetimlerin düzenli sürdürüleceğini belirtti.

Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan marketler, ekipler tarafından denetlendi.

Palu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren marketlerde gıda ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, etiket bilgileri, muhafaza koşulları ve mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Palu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Özen, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğünü belirtti.

Özen, işletmelerin gıda mevzuatına uygun hareket etmelerinin önemine dikkat çekerek, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
ElazığÇevreTarımPaluSon Dakika

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