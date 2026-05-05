Pamukova\'da Taşan Dere Yolu Kapladı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde etkisini sürdüren yağışlar sonrası taşan dere karayolunu kapladı. Bazı araçlar yolda kalırken o anlar kameralara yansıdı.

Sakarya'da günlerdir devam eden yağış, Pamukova ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde bulunan derenin debisini yükselterek taşmasına sebep oldu. Taşan su, karayolunu esir alırken yoldan geçmeye çalışan bazı araçlar kontak kapattı. Traktör ile sudan geçemeye çalışan bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. - SAKARYA