Pasinler’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Erzurum'un Pasinler ilçesinde de kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 104. yıl dönümü Pasinler'de hazırlanan etkinliklerle kutlandı. Sabah hükümet konağı önünde Pasinler Kaymakamı Rahmi Bulut ve Garnizon Komutanı Personel Binbaşı İsmail Yılmaz ve Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu tarafından Atatürk büstüne çelenkler sunuldu. Çelenklerin sunumunun ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle göndermiş olduğu kutlama mesajının ardından, günün anlam ve önemine binaen konuşmayı Pasinler Askerlik Şubesi Başkanı Murat Benli yaptı. Tören sonrası Pasinler Kaymakamı Rahmi Bulut, Pasinler Garnizon Komutanı Personel Binbaşı İsmail Yılmaz ve Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu tarafından tebrikler kabul edildi. Tören Tebriklerin ardından sona erdi.